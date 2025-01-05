Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 22:59
yüksek lisans

üniversite hastanesinde çalışan bir hemşireyim yüksek lisansı bitirdim maaşıma etkisi olur mu ve üniversite hastanesinde sağlık bakanlığının yüksek lisans mezunu personele verdiği avantajlardan yaralanabilir miyim? uzman hemşirelik ve sorumlu hemşire olma gibi

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