Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 23:02
yüksek lisans avntajlarını kulanabilir miyim?

yüksek lisans

üniversite hastanesinde çalışan bir hemşireyim yüksek lisansı bitirdim maaşıma etkisi olur mu ve üniversite hastanesinde sağlık bakanlığının yüksek lisans mezunu personele verdiği avantajlardan yaralanabilir miyim? uzman hemşirelik ve sorumlu hemşire olma gibi

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