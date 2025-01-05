Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 23:11
Eş tayini Red

Arkadaşlar pdc doluluğundan dolayı eşim eş tayini ile red yedi. Eşim 5c de ben 6a grubundayim. İkimizde kadrolu hemşireyiz. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

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