Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 01:19
Herkes kitlerin özerkleşeceğinden bahsediyor nereden çıktı bu konu

Kit kurumlarının özerklerştirileceğinden bahsediliyor herkesin dilinde MKE modeli var nereden çıktı bu söylenti gerçeklik payı varmı eğer var ise Tüm kitler mi özekleşecek ne olacak yoksa bunların tümü yalan mı bilgi alışverişinde bulunabilirmiyiz

Çok Yazılan Konular

TCDD sürekli işçilikten memurluğa geçişKİT Özelleşme SüreciTPAO Mülakat DHMİ Çalışanları BurayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatSoruşturma beklerken başka yere atanmakEti Maden İşletmeleri İnşaat MühendisleriTürk Şeker mi, Sanayi ve Tek. Bakanlığı mı?KİT'lere acilen reform yapılsın. Memurlar havuza alınsın artık yeter!TEİAŞ mı, EÜAŞ mı?

Sözlük

arkasından konuşmak 1 çil 1 Depreme hazırlıklı olun 3 kız çocuğu 2 Haka dansı 2 Viktor Emil Frankl 1 roman havası 1 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 5 Neme lazım 1 kitap alma hastalığı 1

Son Haberler

Sayıştay'dan döner sermaye yönetici payı alan yöneticilere ilişkin önemli karar6 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 50.000 TL Kredi!Aile hekimlerinden yeni yönetmeliğe tepki: 5 günlük iş bırakma eylemi!YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman sona eriyor?

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı