Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 01:23
Ekpss Tercih

Merhaba ben şuan Bir Kamu kurumunda sözleşmeli normal memurum.Ama Ekpssden tercih yapmak istiyorum.Bir sorun olur mu?Ne yapmalıyım?

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