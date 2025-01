Aidiyet duygusu!

Çocukluktan itibaren milliyetçi duygular ile büyütüldüm. Bu duygularım memur olduktan sonra elimden alındı. İnandığım tüm değerler yalan çıktı. İçimde büyük bir boşluk var. Vatansız kalmışım gibi bir his var içimde. Para için kalayım bu meslekte diyorum fakat aldığım para da tatmin etmiyor artık. Evleneli 3 sene oldu hala babamın aldığı eşyalar ile oturuyorum. Eve bir koltuk, halı, masa vs. alamıyorum. Zaten maaşın 5te 2si kiraya gidiyor. Beni bu mesleğe de bu vatana da bağlayan bir şey kalmadı. O yüzden isterlerse en düşük memur maaşı 100bin lira desinler umrumda değil. Tek sorun polislik mesleği de değil. Her şey kötü. Eğitim kötü, sağlık kötü, ekonomi dibin dibinde, adalet yok denecek kadar az. Hadi paran olmaz ama başına bir şey gelince sığınacak bir devletim var dersin. O da yok. Kendimizi devletten koruyacak hale geldik. Ben aidiyet duygumu kaybettim. Zaten çevremde kendini ait hisseden de görmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendinizi bu vatanın bir evladı, bir memuru olarak hissedebiliyor musunuz?