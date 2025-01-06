Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 05:55
Becayis erdek(tatil yeri rahat)

BECAYİŞ HER ŞEHİRLE TAKAS OLUNUR ERDEKTE 3+1 1.5 YILINI DOLDURMUŞ TIBBİ SEKRETERİM ÇOK KÜÇÜK İLÇE HASTANESİ HASTA SAYISI İŞ YÜKÜ ÇOK AZ HİZMET PUANI YÜKSEK VE ALIMI AZ OLAN BİR HASTANE DÜŞÜNEN ÇALIŞTIĞI YERDEN YORULAN VARSA İLETİŞİME GEÇELİM


kacikbulgur
Aday Memur
06 Ocak 2025 09:30
n
Toplam 1 mesaj

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