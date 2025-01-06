Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 05:55
BECAYİŞ ERDEK(TATİLYERİRAHAT)

BECAYİŞ HER ŞEHİRLE TAKAS OLUNUR ERDEKTE 3+1 1.5 YILINI DOLDURMUŞ TIBBİ SEKRETERİM ÇOK KÜÇÜK İLÇE HASTANESİ HASTA SAYISI İŞ YÜKÜ ÇOK AZ HİZMET PUANI YÜKSEK VE ALIMI AZ OLAN BİR HASTANE DÜŞÜNEN ÇALIŞTIĞI YERDEN YORULAN VARSA İLETİŞİME GEÇELİM

Çok Yazılan Konular

2025 iller arası tayin sonrası eş durumuSorularınızı yanıtlıyorum.2023 ocakta tayini iptal ettirenlerİstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimyeni başlayan doktor maaşı ne kadar Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım2023 Ocak ve Haziran Ataması Ceza Alanlariller arası tayinde 2 yıl şartı kalktı misağlık bakanlığı 3+1 sözleşmeli personelin özel sektördeki eşi için el durumu yayını olur mu? yoksa Antalya Sağlık Evleri Hakkında(Ebe)

Sözlük

bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 5 tebessüm 1 makyajı akıyor farkının,herkesleşiyorsun 2 kız çocuğu 2 yaşanmamış yıllar 3 Ne Pişirsem 5 geçici dövme 1 yazarların gözünde türkiye 3 gezen oğlak 2 bekar adam mutfağı 2

Son Haberler

Sayıştay'dan döner sermaye yönetici payı alan yöneticilere ilişkin önemli karar6 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 50.000 TL Kredi!Aile hekimlerinden yeni yönetmeliğe tepki: 5 günlük iş bırakma eylemi!YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman sona eriyor?

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım