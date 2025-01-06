KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 09:50
Tcdd atama

Bu alımda 4 kişi aldılar benim bölümünden. Benim branş sıralamam 7 sizce gelir mj bu yıl. Bölümum raylı sistemler mühendisliği

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