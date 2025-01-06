Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 09:52
Tcdd atama

Bu alımda 4 kişi aldılar. Benim branş sıralamam 7 sizce bu yıl sıra gelir mi bana. Bölümum raylı sistemler mühendisliği

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