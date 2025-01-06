Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Ocak 2025 10:25
TÜBİTAK 2214/A Programında İzin Durumu

Öğretim görevlisiyim. Halen doktora tez aşamasındayım

ve ufkumu çok genişleteceğini

düşündüğümden TÜBİTAK 2214/A programına

başvuru yapmayı planlıyorum. Ola ki

kabul edilirsem üniversitemin izin vermeme durumu olabilir mi? İzin verilirse görevli-

izinli mi , aylıksız izinli mi verilir.

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