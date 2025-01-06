Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 10:57
Mal bildirimi Hk.

Arkadaşlar selam, şuan mal bildirimi zamanı benim hesabımda babamın parası ile kendi param mevduatta değerleniyor. Yani toplam 5 katını fazlasıyla geçti. Bildirirken dilekçe mi yazmam gerekiyor hesabımda ortak para değerlendirmesi yapıldığı şu kadar miktar babama ait falan diye. ya da nasıl bildirmem gerekiyor yeni 2.5 yıllık memurum yardımcı olabilir misiniz

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