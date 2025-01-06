Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 11:25
Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.

Kıdem tazmınatı tavan uygulamasında brüt asgari ücretin 7.5 katına eşitti şu anda ise brüt asgari ücretin 1.79 katına tekammül ediyor. Eski zamanlarda özlük hakları ile ilgili Polisler bile eylem yaparken. Şu an sefalet ücretine mahkum olan emekli ve asgari ücretlilerin gıkı çıkmıyor. Vergi indirimi ile emekliliği iptal ediyorlar, engellilerin ötv ile araba almasının önüne geçmeye çalışıyorlar fakat engellilerin gıkı çıkmıyor. Memur zammını yazmaya gerek var mı bilmiyorum!!! Yılık enflasyon %45 verilecek zam %11.54 memurun gıkı çıkmıyor. Sermayderler ihya edilirken sabit gelirlilerin ve emekçilerin hakkı gün geçtikce tırpanlanıyor fakat TOPLUMUN GIKI ÇIKMIYOR!!!!

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