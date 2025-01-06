Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 11:38
sözleşmeli öğretmenler tayin
daha önce ikisi de sözleşmeli öğretmen tayin başvurusuna başvuran oldu mu olumlu mu olumsuz mu cevap aldınız acaba maraşa tayin istemeyi düşünüyorum ağustosta

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