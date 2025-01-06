sözleşmeli öğretmenler tayin

daha önce ikisi de sözleşmeli öğretmen tayin başvurusuna başvuran oldu mu olumlu mu olumsuz mu cevap aldınız acaba maraşa tayin istemeyi düşünüyorum ağustosta

daha önce ikisi de sözleşmeli öğretmen tayin başvurusuna başvuran oldu mu olumlu mu olumsuz mu cevap aldınız acaba maraşa tayin istemeyi düşünüyorum ağustosta