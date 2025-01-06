Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 12:27
Son 1 ayda 3 intihar vakası.

Alanya Adliye Sarayı'nda katip olarak çalıştığı öğrenilen Burhan Yüzen adlı kişi, saat 10 gibi eve giderek henüz bilinmeyen bir nedenle ateşli silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Küçükçekmece Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Şafak ARDAN tüfekle göğsünden vurulmuş şekilde evinde ölü bulundu, olayın intihar olduğu düşünülüyor?

Ve metro da intihar eden arkadaşımız.

Kurumda sürekli intihar vakaları artıyor daha çok büyükşehirlerde. Buna sebep olan bir kaç neden var.

1. 3 +1 tabii olmak. Eş tayini de 3 yıl şartı oldu. Tayin hakkı almamız ise 5 yıl olmadan olmuyor.

2. Büyükşehir de kira sorunu. Maaşın bazen tamamı bazen de 3/2 si

3. Adliye içinde mobbing uğraması, yoğun tempo ve stresli ortam

4. EN BÜYÜK NEDEN EKONOMİK SORUNLARI GEÇİNEMEMEK, KURUMLAR ARASI EN DÜŞÜK MAAŞ ALMAMIZ, VE GELEN MAAS KİRAYA GİTMESİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİLMESİ.

5. Verilen maaş enflasyon ortamın da ezilmesi bazı kurumlara verilen özlükler maaş aradaki makası açmıştır. Derhal bizimde adalet hizmet sınıfı oluşturulmalıdır.

6. Kurumuzuda en büyük sorunlardan biride BİRLİK olmayışımız. Adalet hizmet sınıfı için bari Birlik olalım.

Editörün açtığı forumda destek verelim. Tw, WhatsApp, telegram gibi dijital bir ortamda toplanıp etkinlik yapalım.

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