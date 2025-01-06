Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 12:35
Eş tayini

Merhabalar eşim ebe (lisans)ben ortopedi teknikeri(önlisans) olarak Mardin Nusaybin'de 7 yıldır aktif olarak çalisiyoruz.3 yıldır evliyiz bu tayin döneminde esim Balikesir(2. Bölge B grubu) yazdi. Tayin olmasi durumunda ortopedi teknikeri olarak benim 6.bölge B grubundan 2. Bölge C grubuna es tayini verebiliyor muyum? Herkes farkli bilgi veriyor 1 sene sonra es durumu tayini verebilir veya eski çalistigi yere döner vs gibi.. Bilgisi olan varsa aydınlatır mısınız?

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