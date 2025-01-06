Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 13:04
2.şark ile ilgili

2.şark kalkıp görev süreleri uzarsa mevcut sarktaki personel muaf olur mu?


Gzgnsd
Aday Memur
06 Ocak 2025 13:32

Muaf olur diyorlar ama net bilen yok


Polispo
Aday Memur
06 Ocak 2025 13:46

Tabiki muaf olur kardeşim sen ne Zaman gittiysen ve o sene kaç yıl ise ondan sorumlusun

Toplam 2 mesaj

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