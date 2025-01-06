KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : supporters.E.Kayı Han


06 Ocak 2025 13:08
İSG sertifika

C sınıfı İSG sınavını kazanıp sertifika almaya hak kazandım. Sertifikayı almak için herhangi bir süre var mı

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