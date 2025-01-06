Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 13:13
Hizmet puanı itirazı

İyi günler arkadaşlar ben bu dönem tayin vermeyi düşünüyorum fakat ocak ayı başında güncellenen hizmet puanım artmak yerine düşmüş olması gerekenden çok düşük ve yanlış hesaplandığını düşünüyorum hizmet puanı için itiraz formu doldurup personel işlerine verdim bana 2 ay içerisinde sonuçlanır dediler bu işte bi yanlışlık yok mu? Sonuçta tercih verdim puanım yanlış hesaplandıysa hakkıma girilmiş olmuyor mu?


Fzt. Asl
06 Ocak 2025 14:05

Güncel hizmet puanınızı nerden öğrendiniz?

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