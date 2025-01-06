KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35E.Kayı Han


06 Ocak 2025 13:43
KPSS Kontejan Listesi

Kontejanlar ve alınacak meslek gruplarının isimlerini öğrenip kendime bir yol haritası çıkarmak istiyorum ancak hiçbir site doğru düzgün meslek gruplarını yazmıyor kpss önlisan kpss lisans için ayrı ayrı iş bölümlerinin listelenmiş halini görmek istiyorum nerden bulabilirim?


enginar123
Aday Memur
06 Ocak 2025 14:32

osym nin sayfasinda gecmiste yapilan merkezi alimlarin kilavuzlarini, kamu ilan sayfasinda da arsiv kismini detaylica incelersen bir yol haritasi olusturabilirsin. kpss robotu gibi sayfalar da isine yarar. tabii bunlar sadece gelecegi tahmin etmek icin :D

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