KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 13:43
KPSS Kontejan Listesi

Kontejanlar ve alınacak meslek gruplarının isimlerini öğrenip kendime bir yol haritası çıkarmak istiyorum ancak hiçbir site doğru düzgün meslek gruplarını yazmıyor kpss önlisan kpss lisans için ayrı ayrı iş bölümlerinin listelenmiş halini görmek istiyorum nerden bulabilirim?

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