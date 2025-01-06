Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Ocak 2025 14:06
TCDD Sürveyan

Arkadaşlar Merhaba, atamalar hayırlı olsun.

Sürveyan kadrosu için araştırma yapıyorum. Yeni başlayanlar/devam etmekte olanlarda n ufak bir ricam olacak; maaş, çalışma, koşullar hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

TCDD sürekli işçilikten memurluğa geçişDHMİ KİK TutanağıKİT Özelleşme SüreciBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTPAO Mülakat TEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkDevlet Demiryolları Taşımacılık Memurları HakkındaEti Maden İşletmeleri İnşaat MühendisleriKİT'lere acilen reform yapılsın. Memurlar havuza alınsın artık yeter!Türkşeker genel müdürlüğü ile ilgili bilgisi olan?

Sözlük

ölen bir daha ölemez 1 makyajı akıyor farkının,herkesleşiyorsun 2 bilim 1 kötü günler geride kaldı 2 ütü ile saç düzleştirme 1 yaşanmamış yıllar 3 gün gelir devran döner tavuk döner et döner 1 dermason 1 dibek kahvesi 1 Viktor Emil Frankl 1

Son Haberler

Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılarSeyir halindeydi... Bir anda alev alev yandıBakan Fidan: DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdirMavi Vatan-2025 Tatbikatı başlıyor!Polonez işçileri ile işveren arasında mutabakat

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım