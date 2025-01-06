Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 14:07
Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmen il dışı resen tayin

Eşim sözleşmeli öğretmen olarak Batı illerinden birine atandı. Fakat 1.5 yıl sonra norm fazlası oldu. İl içi tayin yer olmadığı için yapılamadı. Daha sonra resen il dışı için 5 il teklif edilmiş. (İstanbul,Şırnak, Hatay, Urfa ve Antep) Bu zamana kadar böyle bir durum olmadı. Ne yapılabilir. Eşim yüksek puanla batı iline atanmıştı. Tercih yapmak zorunlu, yoksa sözleşme fesh edilir yazmışlar.

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