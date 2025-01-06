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Editörler : supporters.


06 Ocak 2025 14:09
Reklam bunalımı

Site adminleri saçma sapan yerlerden cıkan reklamlarınız yüzünden sitenizi kullanamaz hale geldik. Artık mudahale edin, reklamlar tüm ekranı kaplıyor ve kapatma butonu yok bazılarında, siteye girmek zorunda bırakıyorsunuz insanları. Boyle devam ederse alternatif memurlar sayfası arayacağız artık.

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Sözlük

bıcırık 1 sana acımayana acımayacaksın 2 Ne Pişirsem 5 enformasyon 1 kombiyi yakmıyor diye komşuya dava açmak 3 dibek kahvesi 1 meta 1 kız çocuğu 2 aynı şarkıyı dinlemek 1 Günde 40 zeytin yemek 3

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