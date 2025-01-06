Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 14:11
Atama

Merhaba. Ben sözleşmeli öğretmenim şu an 2.yılılm. Eşim TSK personelliği için eğitim aşamasında,eşimin ilk ataması bana tabii mi olur bu konuda bir kaç yerden duyum aldım ama bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

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