Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 14:11
İlk atama da eşim bana mı tabi olur

Merhaba. Ben sözleşmeli öğretmenim şu an 2.yılılm. Eşim TSK personelliği için eğitim aşamasında,eşimin ilk ataması bana tabii mi olur bu konuda bir kaç yerden duyum aldım ama bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Maaş YetersizliğiYeni promosyon anlaşması yapan iller var mıMuvazzaf astsubayliktan kpss ile memurluga gecmek

Sözlük

bilim 1 hoşça bak zatına 1 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 3 vakfıkebir ekmeği 1 Günde 40 zeytin yemek 3 Dost kaybetmenin yolları 3 bıcırık 1 Beni soran oldu mu. 1 f16 gökçen 3 herkesi kendin gibi sanmak 1

Son Haberler

Bakan Göktaş: Aile Yılı'nın mutluluğunu hep birlikte paylaşalımAhmet Özer'den AYM'ye bireysel başvuruSüper Lig'de 18. haftanın VAR kaydı açıklandıMİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevdeMemur-Sen'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a ziyaret

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım