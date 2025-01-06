Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 15:52
Uzman/Başöğretmen Sertifkası E-Devlette

İşlemleri tamamlananlar seritikalarını sol menüde yer alan Mebbis Kariyer Basmakları Modülünden alabilir.

biz aldık..


Nergis3467
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:02
hocam benim 10 yılım nisanda doluyor videoları izledim ama müdür sürem dolmadığı için onay veremediğini söyledi. nisandan sonra mı benim onay aktif olcak
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