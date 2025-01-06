Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 15:58
2025 Yeniden Yönetici Görevlendirme

iyi günler.yönetici görevlendirmelerde yeniden görevlendirmeler 4 ders yılı olur şeklinde ömkdan geçti.21 haziran 2021 tarihinde göreve başlayanlar kanun maddesinden bu yıl mı dolacak yoksa 5.yıla uzar mı acaba


berkalber
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:16

Bu sene ders yılı bitimi karne günü olan 20 haziran olduğundan dolayı rotasyon bir sonraki yıla kalıyormuş, daha önce bende bu konuyu tartışmaya açmıştım genel kanaat bu yöndeydi. Aslında haziran ayı son günü baz alınsa böyle bir problem yaşanmayacak, eski yönetmelikte ders yılı bitimi haziran ayının son günüydü.


emirsezgin
Memur
06 Ocak 2025 16:28

"Ders yılı uygulaması" ÖMK'ya göre 01/09/2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı için bu yılki atamaları kapsamıyor.

O yüzden 5. yıla uzayacak ...

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