Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 16:17
Askerde kalıp uzman çavuş olmak

Merhaba arkadaşlar ben geçen yaz msü myo sınavlarına girdim mülakatları vs geçtim ama sıralama gelmedi yedekte kaldım. 2004 doğumluyum ve tekrar başvuramıyorum, tecili bozup askerde uzman olmayı düşünüyorum ama internette farklı bilgiler var, kpss gerekli diyenler var. Lise mezunuyum, şimdi tecili bozup gitsem sadece sağlık,mülakat spor aşamalarını geçerek uzman olabilir miyim orada kpss girmeden? Ve başvurular acemi birliği bitince mi oluyor, süreç nasıl işliyor? Yardımcı olursanız sevinirim.

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