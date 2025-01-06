Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 16:21
Refah Payi ve Alım Gücü
Verilecek olan refah Payi ile makarna ve ekmekte alım gücü yükselecek. Yoğurtlu yeriz makarnayı artik

Exsoso
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:31

Bakan Mehmet şimşek imzalamış 11.54 ü. Refah payından emin misiniz?


TÜRK1512
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:32
CB imzalamış mi Babayiğit
Exsoso, 44 dk. önce

Bakan Mehmet şimşek imzalamış 11.54 ü. Refah payından emin misiniz?


Exsoso
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:35

Memur sayfasında gördüm kesinleşti diye. Cumhurbaşkanının da imzası gerek değil mi doğru.

TÜRK1512, 43 dk. önce
CB imzalamış mi Babayiğit

genegel
Genel Müdür
06 Ocak 2025 16:52

geçen yıllarda da CB refah payı vermişti genelge açıklandıktan sonra. Meclis tatildeydi geçmesini bekledik ay sonuna doğru + verilen kısım alınmıştı. Yani refah payını istediği zaman verebilir meclis takdiri ile. Ama ben memura % 0.5 cıkacagını bile düşünmüyorum. Memur emeklisini eşitlerler belki bir de en düşük emekli maaşını 15-16 yaparlar o kdr

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