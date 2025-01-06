Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 16:23
Yine dönem sonu klasiği: MEBBİS çöktü.

Not girmek için sahura kalkar gibi 3'te kalkacağız anlaşılan.


bahçesaray
Memur
06 Ocak 2025 16:37
sertifika yüzünden
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