Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 16:30
Mal Bildirimini Unutmak

2024 haziranda araba aldım ama 1 ay içerisinde bildirmeyi unuttum. Şimdi genel mal bildirimi senesi malumunuz. Aracımı bildireceğim Sıkıntı olur mu?


Sedat Yılmazi
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:46

tabiki sıkıntı olur disiplin soruşturması açılır kademe ilerlemesinin durdurulması

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