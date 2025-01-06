Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 16:46
Refah pay oranı %3.5-8. 5 arası

SGK uzmanı Özgür Erdursun bugün kabine toplantısından sonra memur ve memur emeklinin %11.54'ün üzerine refah payını CB %16-%20 arasında olacağını beyan etti. Ayrıca emeklilere seyyanen zammın olasılığı düşük olsa da gündem de olduğunu belirtti.

Kısacası kabine toplantısında %3.5 ile %8.5 arası zam verileceğini öngörüyor.


cetek
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 16:47

Genelge yayınlandı bile


Exsoso
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:48

Kafam karıştı ya bazıları bakanın onayı yeter maaş kesinleşti diyor. Bazıları cumhurbaşkanı onaylamadı daha diyor. Şimdi Mehmet şimşek imzalamış %11.54 ü kesin mi değil mi?


sozdemir37
Memur
06 Ocak 2025 16:49

GENELGE yayınladı az önce 11.54 olarak..refah payı olursa meclisten geçmesi gerekiyor.


tekgöz
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 16:54

Arkadaşlar genelge zaten yayımlanmak zorunda.... Adı üstünde refah payı ve meclisten geçmesi gerekiyor... Ben 15.75 e yükseleceğini düşünüyorum ama yetmez elbet... Kesinliği de yok... Kendinizi gelmeyecekmiş gibi hazırlayın. Sonra canınız da sıkılabilir.... Sürünerek yaşayın ama ölmeyin mantığı...


Exsoso
Aday Memur
06 Ocak 2025 16:57

Cumhurbaşkanı verdi diyelim. Meclisten geçmeme ihtimali var değil mi?

tekgöz, 22 dk. önce

Arkadaşlar genelge zaten yayımlanmak zorunda.... Adı üstünde refah payı ve meclisten geçmesi gerekiyor... Ben 15.75 e yükseleceğini düşünüyorum ama yetmez elbet... Kesinliği de yok... Kendinizi gelmeyecekmiş gibi hazırlayın. Sonra canınız da sıkılabilir.... Sürünerek yaşayın ama ölmeyin mantığı...


ScaryyNightmare
Şef
06 Ocak 2025 16:58

Genelge zaten yayımlanmak zorunda ki maaşlar o genelgeye göre yapılsın. Daha önce de seyyanen zamlar verildi meşhur 2.5 zammı hatırlarsınız. Bunun için meclisten kanun geçmesi gerekiyor. Kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra maliye bakanlığı yeni katsayıları yayımlar ve mutemetler o farkı tekrardan hesaplayıp defterdarlığa bildirir. Genelde bu tarz durumlarda 14 günlük maaş farkıyla birlikte yatıyordu seyyanen zam verildiğinde fakat bugün böyle bir zammın verileceğini hiç sanmıyorum.


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:06
bu adam memur işte
Exsoso, 19 dk. önce

Cumhurbaşkanı verdi diyelim. Meclisten geçmeme ihtimali var değil mi?


TÜRK1512
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:07
Var tabii Meclisin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.
Exsoso, 19 dk. önce

Cumhurbaşkanı verdi diyelim. Meclisten geçmeme ihtimali var değil mi?


mıcheal owen
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 17:11

Özgür beyin umudundan ben de istiyorum kaç gündür refah payı verilecek diyor


TÜRK1512
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:13
Özgür Bey'de mi refah Payi alacak
mıcheal owen, 5 dk. önce

Özgür beyin umudundan ben de istiyorum kaç gündür refah payı verilecek diyor


pekgozenes
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:13

Hadi hep beraber inanalım ..

TÜRK1512, 9 dk. önce
Var tabii Meclisin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.

mıcheal owen
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 17:14

Meclis çoğunluğunun cumhur ittifakında olduğunu düşünürsen sorunun cevabını sen ver üstadım

Exsoso, 19 dk. önce

Cumhurbaşkanı verdi diyelim. Meclisten geçmeme ihtimali var değil mi?

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