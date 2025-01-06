KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 17:05
2024/2 merkezi atama ile Zonguldak geldi
arkadaşlar taş kömürü kurumuna acil tıp teknisyeni olarak atandım maaşları şuan ne kadar?

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