Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 17:44
Memura refah payı (duyum)

Memurlara %4,5 oranında refah payı verilecek. Böylelikle, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 15,75 zam oranı ile memur zam oranı %16'da eşitlenecek

Bugün kabine toplantısında açıklanacak...


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
06 Ocak 2025 17:52

Daha zam yapılır yapılmaz çok kişinin konuştuğu durum.

Tam bir tiyatro.

Emekliye verdiğin yüzde dört beş ile diğerlerine verdiğinin etkisi de aynı değil.

100 alana 15; 50 alana 7,5; 25 alana 3,25; 12,5 alana 1,625 zam. Adaletsiz bir sistem.


Peyami.safa81
Aday Memur
06 Ocak 2025 18:14

%44ten aşağısı kurtarmaz.


ogretmenbey786
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:01

seyyanen 5 bin istiyorum yuzdelik deği̇l


markarnaciakkurt
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:21

Hükümet memur ahkamına yitittirdiği eşeği türkü çığırarak arıyor. TÜİK deseniz, ya bulurlarsa yitiği aman ha pastırma felan yaparlar hesabıyla aylık bazdaki enflasyonu %1 çıkarıyor. Güler miisn ağlar mısın :)?): Ulen vicdansızlar şunun şurasında daha 1 ay evvel yumurtanın kolisi 130 lirayken ay sonuna kalmadı etikete 175 TL yi yapıştırdılar... SARI SENDİKALIYIM DİYE GEZENLER sadece kendinizden degil coluk çomağınızdan da çıksın İnşallah. Amin


mobedan
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 19:24

Kabine toplantısı ve ulusa sesleniş bitti. Sözü malum sen'e bırakıyoruz.


Peyami.safa81
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:30

Sonuç: Avuç yalama.

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