Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 17:45
Maaş genelgesi yayınlandı.

Mehmet Şimşek genelgeyi yayınladı. Refah payı falan beklemeyin memur-sen üyeleri.&nbsp;


Vardır bir hayır
Şef
06 Ocak 2025 18:20

Yahu genelge yayınlanmak zorunda niye anlamıyorsunuz yoksa ayın 15 inde maaş alamazsın .Refah payı verileceğini sanmiyorum ama olurda verilirse meclisten geçmek zorunda ay sonuna doğru aradaki fark yatar hesaba 14 günlük maaş farkı gibi


tegmen-kayzer
Şef
06 Ocak 2025 18:48

Bu başlıkları açan memur mu cidden? Maaş genelgesi refah payı verilse de verilmese de zaten yayınlanacak. Daha önce de refah payı verildi ve o zaman da ek bordro yapıldı. Muhalefet edecez diye kendinizi komik duruma düşürmeyin


Sıradın Birii
Aday Memur
06 Ocak 2025 18:50
emekliye verilir memuru unut
Vardır bir hayır, 1 saat önce

Yahu genelge yayınlanmak zorunda niye anlamıyorsunuz yoksa ayın 15 inde maaş alamazsın .Refah payı verileceğini sanmiyorum ama olurda verilirse meclisten geçmek zorunda ay sonuna doğru aradaki fark yatar hesaba 14 günlük maaş farkı gibi


Vardır bir hayır
Şef
06 Ocak 2025 18:54

Yazdigimdan bunu mu anladın? Zaten veilmez diyorum

Sıradın Birii, 50 dk. önce
emekliye verilir memuru unut
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