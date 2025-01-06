Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 17:49
İller arası tayin iptali acil

İller arası tayin verdim ama sağlık problemi dolasiyla gidemiycem sonraki tayin döneminde ceza almamak için başvurumu nasıl iptal edebilirim


Elif.18
Aday Memur
06 Ocak 2025 17:57
.

gusssen
Aday Memur
06 Ocak 2025 18:12

Sistemde iptal butonu var. Tercihlerin açıklanmasına bir hafta kala iptal edebilirsin.

Elif.18, 2 saat önce
.

gusssen
Aday Memur
06 Ocak 2025 18:14

İptal yapınca ceza almıyorsunuz


Prmdkrm
Aday Memur
06 Ocak 2025 18:19

Çok teşekkür ederim şuan iptal butonu aktif değil son hafta aktif olucak o zaman peki başka işleme gerek var mı bununla alakalı dilekçe yazmam gerekiyor mu

gusssen, 1 saat önce

Sistemde iptal butonu var. Tercihlerin açıklanmasına bir hafta kala iptal edebilirsin.


richierich1
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:27

yok iptal ediip kaydedin onaylayın tamamdır iptaliniz gerçekleşir.

Prmdkrm, 1 saat önce

Çok teşekkür ederim şuan iptal butonu aktif değil son hafta aktif olucak o zaman peki başka işleme gerek var mı bununla alakalı dilekçe yazmam gerekiyor mu


Prmdkrm
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:37

Çok teşekkür ederim &#128591;&#127995;

richierich1, 14 dk. önce

yok iptal ediip kaydedin onaylayın tamamdır iptaliniz gerçekleşir.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumu2023 ocakta tayini iptal ettirenlerTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..İller arası tayin iptali acilMal Bildirimini Unutmakİstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimYeni başlayan doktor maaşı ne kadarHizmet puanı itirazıYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım

Sözlük

sıradan bir günde sevgiliye çiçek vermek 4 pazar akşamı 2 iklim krizi 1 implant 1 geçici dövme 1 sentinel adası 1 aile eğitimi 1 Düşman değilim ama düştün gözümden 3 bi sus ya 3 eski konulara sarmak 1

Son Haberler

Kırklareli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıMB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyorHatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındıBeykoz Belediyesi özel kalem müdürüne 'rüşvet' soruşturmasıErdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım