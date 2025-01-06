Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 18:41
İl dışı tayin sonrası eş durumu

Merhaba . İl dışı tayini yaptıktan birkaç ay sonra eş durumu tayini istemenin bir sakıncası var mı ?

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Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumu2023 ocakta tayini iptal ettirenlerİller arası tayin iptali acilTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimMal Bildirimini UnutmakHizmet puanı itirazıYeni başlayan doktor maaşı ne kadarYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım

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