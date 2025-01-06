Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Ocak 2025 18:42
Süresiz Görevlendirme?
Merhabalar, Arkadaşlar 1 temmuz 2024 tarihinde bağlı olduğum başmühendislikten aynı müdürlükteki başka bir başmühendisliğe genel müdür kararıyla görevlendirildim. 6 ay geçmiş olmasına rağmen görevlendirmede bir süre kısıtlaması olmadığı yeni bir yazı yazılmadıkça görevlendirmemin devam edeceği bilgisini aldım. Görevlendirmelerde bir süre kısıtlaması yok mudur? Konu hakkında yardımcı olabilecek var mıdır?

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