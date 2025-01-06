Süresiz Görevlendirme?

Merhabalar, Arkadaşlar 1 temmuz 2024 tarihinde bağlı olduğum başmühendislikten aynı müdürlükteki başka bir başmühendisliğe genel müdür kararıyla görevlendirildim. 6 ay geçmiş olmasına rağmen görevlendirmede bir süre kısıtlaması olmadığı yeni bir yazı yazılmadıkça görevlendirmemin devam edeceği bilgisini aldım. Görevlendirmelerde bir süre kısıtlaması yok mudur? Konu hakkında yardımcı olabilecek var mıdır?

Merhabalar, Arkadaşlar 1 temmuz 2024 tarihinde bağlı olduğum başmühendislikten aynı müdürlükteki başka bir başmühendisliğe genel müdür kararıyla görevlendirildim. 6 ay geçmiş olmasına rağmen görevlendirmede bir süre kısıtlaması olmadığı yeni bir yazı yazılmadıkça görevlendirmemin devam edeceği bilgisini aldım. Görevlendirmelerde bir süre kısıtlaması yok mudur? Konu hakkında yardımcı olabilecek var mıdır?