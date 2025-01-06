Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 18:49
3500 lira zam almışım

şaka değil bu kadar zam almışım. kirama 8 bin zam geldi. diğer gıda giyim vs zamlarını saymıyorum.


Mavi.Ufuklar
Memur
06 Ocak 2025 19:10

Bunun adı zam değil, indirim esasında. TÜİK(!) diyor neredeyse %50 enflasyon, maaşa yapılan %11,51 zam. Zam mı gerçekten?

Utanmadan, sıkılmadan çıkıp diyorlar ki, memurumuzu enflasyona ezdirmedik. Allah'ım, sana sığınıyorum!


murat_326
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 19:38

Benim kirada 4 bin artı, artık ev sahibine calisiyoruz

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