KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 18:58
Sizce atanma şansım var mı?

Arkadaşlar merhaba büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden bu yaz mezun olmuş olucam puanım 78 sizce atanma şansım var mı? Üniversite alımları hariç yazın gelecek büyük bir atama var mı?

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