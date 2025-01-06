Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 19:00
Memur görevi ile ilgili birimde çalışmak için ne yapmalı

Bir yıl kadar önce mobbingci amirden kaçmak için başka birime geçmeyi kabul ettim. Şimdi o amir defolup gitti. Eski birimimde tekrar çalışmak istiyorum. Resmi olarak ne yapılmalı?

Daire Bilgi İşlem

Unvan Mühendis (Bilgisayar)

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