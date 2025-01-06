Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 19:06
Üniversitede Tayin İsteme Hakkı

Arkadaşlar merhaba ben engelli bir memur adayıyım 2024 ekpss önlisanstan 75 normal kpss den 78 aldım. Ekpss'den atanbileceğimi sanmıyorum ancak kpss üzerinden üniversite alımlarının puanı düşebiliyor ancak çakılı kadro durumu mevcut. Engelliler 1 defaya mahsus yer değişikliği talebi istiyebiliyormuş bu durum üniversiteler içinde geçerli mi? Yardımcı olursanız sevinirim.


uguraytar
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:36

Merhaba, bahsettiğiniz tayin hakkındaki sınırlama kaldırıldı Danıştay tarafından, ancak şöyle bir durum söz konusu, üniversiteler ya da başka bir şehirde herhangi bir il/ilçe müdürlüğü olmayan kurumlarda (örneğin Hakimler ve Savcılar Kurulu vb.) tayin isteyebilmenin tek imkanı naklen atama yolu ile başka bir kuruma geçmektir. Kısacası engelli ya da engelsiz fark etmeksizin izlenebilecek yegane yol bu ne yazık ki. Üniversite, belediye gibi çakılı kadroların olduğu yerleri tercih edecekseniz işiniz çok zor olacaktır.

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Üniversitede Tayin İsteme Hakkı

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