KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Ocak 2025 19:11
TSK hizmet belgesi 2024/2

Merhaba arkadaşlar atandığım kurum kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi diye birşey istiyor ben deniz kuvvetlerini muvazzaf olarak kazandım deneme süresinde istifa ettim bu şimdi tedaştan böyle bir belge isteniyor nereden alabilirim

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