Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 19:22
Maaş artışı bekleyenler

Ne güzel dinletti kendini ama zam beklentisi oluşturup, iyi güldürdü akşam akşam


reddblackk
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:23
emeklilere bile bir şey verilmedi :)

Mussa1453
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:24

Yetkili sendikanın yetkili kişilerine...... sabağa kadar sizi anacağım en içten duygularımla........................


Vardır bir hayır
Şef
06 Ocak 2025 19:28

Elleme iyi oldu


ustad288
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:29
bahsetmedi bile

duygugul1876
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:30

Mehmet şimşekten hicbir şey beklemeyin. Seçim bile olsa eger maliye bakanı mehmet şimsek se hicbir şey vermez. Temmuzda memur ve emekli maas zammi daha da düsuk gelecek.


mıcheal owen
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 19:31

Arkadaşlar anlamadığınız olay şu zaten bizim beklentimiz yoktu ama bir kaç haber sitesi, bir kaç uzman yok enflasyon oranına arttılacak yok %20 artacak diye insanı beklentiye soktular... Neyse sonuçta var elde sıfır


murat_326
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 19:33

Refah payı verdiklerinde cokmu iyiolacak zannediyorsunuz, acısı kötü çıkıyor geçmiş yillara bakın bir

mıcheal owen, 10 dk. önce

Arkadaşlar anlamadığınız olay şu zaten bizim beklentimiz yoktu ama bir kaç haber sitesi, bir kaç uzman yok enflasyon oranına arttılacak yok %20 artacak diye insanı beklentiye soktular... Neyse sonuçta var elde sıfır


Kalet
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 19:35

Zaten fazla alan kamu işçisi emeklisi, 'memur toplu sözleşmesi' sayesinde daha da fazla alır oldu. En çok bu kanıma dokunuyor.

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