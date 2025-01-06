KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


06 Ocak 2025 19:24
SPK MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2025/1

Bugün başvuru sonucu mail geldi, kariyer kapısında da gözüküyordu fakat şu an sadece başvuru onaylandı yazıyor. Sonuç Görünmüyor. Herkeste aynı mı acaba?

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