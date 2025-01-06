Refah payı verilmedi

Refah payı şurada dursun yemeyin içmeyin boykot edin diyor ya tamamda fahiş fiyat sadece gıda da değilki evi nasıl boykot edeyim. ocak ayı kira zam oranını devlet %60 olarak belirledi. yemin ediyorum aldığım zam ev kiramın zammını karşılamıyor yani kirayı ödedikten sonra ocak 2025te Aralık 2024ten daha az para kalacak elimde. Mesaj bu kadar

Refah payı şurada dursun yemeyin içmeyin boykot edin diyor ya tamamda fahiş fiyat sadece gıda da değilki evi nasıl boykot edeyim. ocak ayı kira zam oranını devlet %60 olarak belirledi. yemin ediyorum aldığım zam ev kiramın zammını karşılamıyor yani kirayı ödedikten sonra ocak 2025te Aralık 2024ten daha az para kalacak elimde. Mesaj bu kadar