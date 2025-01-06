Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 19:29
Refah payı verilmedi

Kesin refah payı verecekler diyenler bu kez tutturamadılar galiba.


mehmetyilmz
Memur
06 Ocak 2025 19:36

Verilmedi, verilmez


ebola_31
Memur
06 Ocak 2025 19:43
Refah payı şurada dursun yemeyin içmeyin boykot edin diyor ya tamamda fahiş fiyat sadece gıda da değilki evi nasıl boykot edeyim. ocak ayı kira zam oranını devlet %60 olarak belirledi. yemin ediyorum aldığım zam ev kiramın zammını karşılamıyor yani kirayı ödedikten sonra ocak 2025te Aralık 2024ten daha az para kalacak elimde. Mesaj bu kadar

Sakaryalı540
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:48

Üç harfli marketlerin günlük kazancı inanın milyon dolarlar kesilen cezalar ise bir iki milyon TL her ürüne 10 kuruş zam yapsa zaten milyon TL ler kazanacaklar gene. Serbest piyasa bu kadar serbest olmamalı çünkü insanımız kansız olmuş alışmış uçuk zam yapmaya artık şu ülkenin aç gözlü insanından tiksiniyorum igreniyorum

ebola_31, Dün
Refah payı şurada dursun yemeyin içmeyin boykot edin diyor ya tamamda fahiş fiyat sadece gıda da değilki evi nasıl boykot edeyim. ocak ayı kira zam oranını devlet %60 olarak belirledi. yemin ediyorum aldığım zam ev kiramın zammını karşılamıyor yani kirayı ödedikten sonra ocak 2025te Aralık 2024ten daha az para kalacak elimde. Mesaj bu kadar

umtblc
Şef
06 Ocak 2025 20:02

aylık enflasyonun yüzde 1 açıklandıgı bir ortamda neyin refah payını bekliyorsunuz :)


coderart
Memur
06 Ocak 2025 22:25

Enflasyonu da alamadk ki. Yıllık enflasyon 44, biz aldık 19+11 (küm:33)

umtblc, Dün

aylık enflasyonun yüzde 1 açıklandıgı bir ortamda neyin refah payını bekliyorsunuz :)


Sbz1dftd
Şef
06 Ocak 2025 23:02
benim ev sahibi kiraya yüzde %300 zam yaptı vallahi gelen zamdan daha çok ben kiraya vercem

tcdebiraynasiz
Memur
06 Ocak 2025 23:02

Tüik ev kirasına 8.000 lira demiş ahahah :D


Sakaryalı540
Aday Memur
06 Ocak 2025 23:37

Kardeş ne kadar veriyordun da yüzde 300 zam yaptı ? 3 5 bine oturuyorsan yüzde 300 yapması normal gibi ama tabi anlaşmanızı nasıl yaptınız orasını bilemem. Ev sahibi de kiracı da orta yolu bulmalı ikisi de elini vicdanına koyup öyle karar vermeli. 15 20 binlik eve de üç beş bin verip oturmak doğru olmaz her ne kadar ev sahiplerine karşı sevgim olmasa da eğri oturup doğru konuşalım

Sbz1dftd, 12 saat önce
benim ev sahibi kiraya yüzde %300 zam yaptı vallahi gelen zamdan daha çok ben kiraya vercem

Bozkurtman
Memur
07 Ocak 2025 00:07
Aynen öyle. Adam 4 5 milyon para verip Emek verip, eşinin çocuğunun boğazından kesip zar zor ev alacak sonrada 3 5 bin TL ye kiraya verecek (!). Ne ev sahibinin nede kiracının hakkına girilmeden orta halli bi miktarda anlaşılmalı. Evde bedavaya oturmak isteyen kiracılar da, 4 5 milyona ev alıp hayrına 3 5 bin TL ye kiraya verebilir.
Sakaryalı540, 11 saat önce

Kardeş ne kadar veriyordun da yüzde 300 zam yaptı ? 3 5 bine oturuyorsan yüzde 300 yapması normal gibi ama tabi anlaşmanızı nasıl yaptınız orasını bilemem. Ev sahibi de kiracı da orta yolu bulmalı ikisi de elini vicdanına koyup öyle karar vermeli. 15 20 binlik eve de üç beş bin verip oturmak doğru olmaz her ne kadar ev sahiplerine karşı sevgim olmasa da eğri oturup doğru konuşalım


emirxz
Aday Memur
07 Ocak 2025 00:17
Maaş kartını mı istiyorsun

emirxz
Aday Memur
07 Ocak 2025 00:24
1 tane kıçırık evin var diye kiracının maaş kartını mı alacan

Bozkurtman
Memur
07 Ocak 2025 01:34
Okuyup anlayamama problemin var sanırım. Konusulup orta yol bulunmalı yazdım. Ama sanırım sende ölücü kan emici kiracılardansn. Buyur al madem sende o kıçı kıytrık evden de üç kuruşa ver kiraya örnek ol millete ;)
emirxz, 10 saat önce
1 tane kıçırık evin var diye kiracının maaş kartını mı alacan

Sbz1dftd
Şef
07 Ocak 2025 06:40
ne kadar verdiğimin ömemi yok. ne oranda zam yapıldığının önemi var 3 bine 4 bine kira kaldı. zaten son 3 senede hep yüzde 100 üüzerinde zam yaptı. İstanbulu bırak en ücre Anadolunun bir köyünde bile 5 binin altınd kira yok.
Sakaryalı540, 11 saat önce

Kardeş ne kadar veriyordun da yüzde 300 zam yaptı ? 3 5 bine oturuyorsan yüzde 300 yapması normal gibi ama tabi anlaşmanızı nasıl yaptınız orasını bilemem. Ev sahibi de kiracı da orta yolu bulmalı ikisi de elini vicdanına koyup öyle karar vermeli. 15 20 binlik eve de üç beş bin verip oturmak doğru olmaz her ne kadar ev sahiplerine karşı sevgim olmasa da eğri oturup doğru konuşalım

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