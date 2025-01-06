Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 19:29
Zam

Kesin refah payı verecekler diyenler bu kez tutturamadılar galiba.


mehmetyilmz
Memur
06 Ocak 2025 19:36

Verilmedi, verilmez

Toplam 1 mesaj

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