Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 19:37
2025 zorlu bir yıl olacak

kabine toplantısı sonunda açıklananlara göre refah payı umudu da kapandı. %11,54 zammımız hayırlı olsun arkadaşlar. ekonomi politikanızı ona göre ayarlayın zira 2025 toplumun her kesimi için zor bir yıl olacak


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
06 Ocak 2025 20:04

olsun ben zaten refah payi verilsin istemiyordum herkes dibine kadar sersefil olsun


impostor
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 20:09

Asgari ucrete yüzde bırak 11i yüzde 20 zam gelse ortalığı yıkarlardi. Memur şaka gibi yüzde 11 aldı, hiç kimsenin umrunda değil, ne memurun, ne halkın, ne muhalafetin. Bütün bir 6 ay maaşımıza 3500-5000 arasi zam gelecek sadece. Asgariden bile daha az aldık, rezilliğe bak.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
06 Ocak 2025 20:14

cok bile memura

yuzde 11

memursenin yetkili sendika oldugu yerde

iktidarin yerine olsam yuzde 5 bile vermem memura

impostor, 2 saat önce

Asgari ucrete yüzde bırak 11i yüzde 20 zam gelse ortalığı yıkarlardi. Memur şaka gibi yüzde 11 aldı, hiç kimsenin umrunda değil, ne memurun, ne halkın, ne muhalafetin. Bütün bir 6 ay maaşımıza 3500-5000 arasi zam gelecek sadece. Asgariden bile daha az aldık, rezilliğe bak.

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