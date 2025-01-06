Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 19:41
kpss
Sağlık bakanlığı kpss puanıyla kadrolu atamalar içşn tercihler ne zaman

ssilakv
06 Ocak 2025 19:51
.

kykdr
Aday Memur
06 Ocak 2025 19:58
kadrolu alımı yok sözleşmeli olursa olur

ssilakv
06 Ocak 2025 19:58
nasıl yok nasıl oluyor o zaman atama
kykdr, 2 saat önce
kadrolu alımı yok sözleşmeli olursa olur
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumu2023 ocakta tayini iptal ettirenlerİller arası tayin iptali acilMal Bildirimini UnutmakTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimYeni başlayan doktor maaşı ne kadarHizmet puanı itirazıkpss

Sözlük

robotik cerrahi 2 şu an çalan şarkı 3 aynı şarkıyı dinlemek 1 aile eğitimi 1 gereksiz bilgiler 1 f16 gökçen 3 küstah tavırlar 2 Günde 40 zeytin yemek 3 kiplik mantığı 1 bir yazarın açtığı konuların hiç birine yazmamak 7

Son Haberler

Bakan Göktaş: Aile Yılı'nın mutluluğunu hep birlikte paylaşalımAhmet Özer'den AYM'ye bireysel başvuruSüper Lig'de 18. haftanın VAR kaydı açıklandıMİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevdeMemur-Sen'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a ziyaret

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım